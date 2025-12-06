Napoli-Juventus, quanti infortuni, 167 la somma!

Chissà come finirà la sfida in campo. Per il momento, il Napoli di Conte si aggiudica quella triste dell’infermeria: 7-6. Incredibile il ruolino delle due formazioni per gli infortunati, una vera e propria emergenza sia per gli azzurri che per la squadra allenata da Spalletti. Le ultime pessime notizie sono arrivate nell’ultima settimana: gli azzurri hanno perso anche Lobotka, infortunatosi durante il “torello2 del pre gara contro il Cagliari in Coppa Italia. Mentre Spalletti ha perso Gatti in mezzo alla difesa, ampliando l’emergenza del reparto.

Factory della Comunicazione

Di fatto, oggi, i bianconeri hanno in quella zona di campo a disposizione il solo Kelly di ruolo. Visto che anche Bremer e Rugani sono ai box. E poi Vlahovic che si è fermato dopo un tiro provato nell’ultima di campionato. Ancor peggio fanno gli azzurri, che in mediana hanno solo McTominay e Elmas oltre al canterano Vergara. Out De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Anguissa: un peccato per la gara in sé, visto lo spettacolo che i tanti calciatori assenti avrebbero potuto regalare. Un problema allargato a tutto il campionato, certo, quello degli infortuni continui, ma che sta mettendo in ginocchio senza dubbio due squadre che aspirano alla vetta. L’infermeria azzurra e quella bianconera gridano già vendetta.

Fonte: Il Mattino