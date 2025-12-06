Napoli-Juventus, McTominay e Thuram si prendono il centrocampo

Ma il talento di questo Napoli-Juventus non manca. Le stelle ci sono, molte in mediana. Dove il Napoli esprime ancora il meglio, il suo condottiero principe, quel McTominay che a inizio anno sembrava quasi aver fatto un passo indietro e che tre mesi dopo si ritrova a dover portare sulle spalle il peso di un intero reparto. Lo scozzese è tornato a giganteggiare da qualche partita a questa parte: non sono solo i gol – che pure sono importanti ovviamente – ma quell’atteggiamento pronto, spavaldo, fiero che incarna i valori di Conte e della squadra che ha saputo costruire nell’ultimo anno e mezzo.

Factory della Comunicazione

Lo scozzese è l’ultimo baluardo di un gruppo che ha saputo compattarsi nelle difficoltà. Sarà opposto al meno sorridente dei fratelli Thuram, il campione silenzioso, quello però intoccabile: nessun allenatore bianconero nell’ultimo anno e mezzo lo ha mai messo in dubbio, il francese è una certezza per tutti. Era stato la rivelazione della passata stagione – con anche 5 gol nel suo primo anno juventino – e quest’anno si sta confermando: qualche gol in meno ma stesso livello di prestazioni. Conte e Spalletti non hanno dubbi, sono loro, così agli antipodi, le chiavi di una sfida che già promette scintille.

Fonte: Il Mattino