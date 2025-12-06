Napoli-Juventus, la sfida dei core ‘ngrati!

Napoli-Juve, il più classico dei big match.

Factory della Comunicazione

Napoli-Juve, non è mai una partita come le altre.

Napoli-Juve, la partita dei core ‘ngrati.

Napoli-Juve quest’anno, è Conte contro Spalletti.

Conte sponda Napoli contro Spalletti sponda Juve per la prima volta , e a panchine invertite. Il tecnico salentino è una ex bandiera della Juve, e il secondo è il fautore del terzo Scudetto partenopeo, chi l’avrebbe mai detto anni fa.

Napoli-Juve è il match dei cor’ ngrat perchè se c’è una cosa che a Napoli non perdonano, oltre alla pizza con l’ananas, è vestire la maglia della Juventus. Se hai amato Partenope non è concesso. Ne sa qualcosa Josè Altafini, l’iniziatore nel lontano 1975, passando per Higuain e Sarri, fino ad arrivare oggi a Luciano Spalletti.

Difficile pronosticare come sarà la sua accoglienza al Maradona.

Le statistiche sorridono al tecnico toscano, che nei 17 precedenti contro il Napoli ha all’attivo 8 vittorie 5 pareggi e 4 sconfitte. Trend opposto per Conte che nei 10 confronti contro la Juventus vanta solo 2 successi.

Il Napoli può sorridere pensando alle statistiche, ma il calcio è bello proprio perché non si basa su formule matematiche. Il Maradona è diventato un tabù per la Juventus che non vince dal lontano 2019. Delle 2 vittorie di Conte contro la Juve l’ultima è stata proprio lo scorso anno sulla panchina del Napoli. La formazione azzurra non perde in casa in campionato dall’8 dicembre 2024 ( 0-1 vs Lazio) e Antonio Conte non ha nessuna voglia di perdere l’ultima gara dell’anno in casa, sponda Juve Spalletti non ha ancora perso da quando è approdato sulla panchina bianconera e di sicuro non vuole iniziare domani.

Tra Napoli e Juve difficile dire chi può sorridere di più. Entrambe hanno una infermeria sovraffollata. Negli anni le 2 formazioni ci hanno abituato a match avvincenti, agonismo e adrenalina allo stato puro, ed è quello che si augurano di rivedere i tifosi domani sera alle 20:45!

a cura di Daniele Garofalo