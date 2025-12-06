Napoli-Juventus in campo domenica ma con un occhio alla Champions

Si sfideranno pensando solo a quello, certo, ma Conte e Spalletti non potranno non avere un occhio all’Europa. Entrambe in campo poi mercoledì e non in gare semplici. Il Napoli sarà di scena a Lisbona contro il Benfica di Mourinho, mentre La Juventus a Torino contro il Pafos. Una competizione in cui il club di De Laurentiis sperava di poter dire di più, fin qui: deludente il pareggio con l’Eintracht Francoforte, ancor di più la pesante sconfitta di Eindhoven.

Anche per la Juventus targata Tudor non era andata benissimo, per Spalletti battere il Bodo Glimt in trasferta nel suo esordio stagionale europeo è stata una fortuna, una speranza anche per il cammino che verrà.

La beffa è dietro l’angolo nelle gare europee e non si può non pensarci, anche se per una notte la testa resterà soltanto alla sfida del Maradona.

