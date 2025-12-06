Napoli: Hojlund contro la Juve alla ricerca del goal che manca da ottobre

Napoli-Juventus è anche sfida Hojlund-David, i due grandi what if del mercato. Il canadese della Juventus era stato a lungo nel mirino degli azzurri che volevano sostituire Osimhen, vista la sua situazione di free agent sul mercato, ma alla fine è stata la Juve a prevalere.

Tra i due, meglio Hojlund, certo: fin qui 4 gol, con anche due assist. Ma la rete a Rasmus manca da ottobre. Troppo per un bomber (che sarà) pagato 50 milioni.

Ma a David non va meglio: era arrivato per prendersi l’attacco della Juve ma alla fine Vlahovic non ha lasciato spazio a nessuno. Il canadese ora potrebbe conquistarsi spazio (755 i minuti giocati contro gli oltre 1000 del danese) ma fin qui ha trovato appena due marcature equamente distribuite tra Serie A e Champions.

Al Maradona, stavolta, sperano nella rivalsa: uno per rilanciarsi, uno per convincere Spalletti in vista della seconda parte di stagione. Gli attacchi spuntati non portano troppo lontano.

Fonte: Il Mattino