Mimmo Malfitano: “Se il ragazzo è pronto va fatto giocare”

Mimmo Malfitano, giornalista è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Le sue parole:

“In vista di domenica sera bisogna preparare per Spalletti una standing ovation nel momento dell’ingresso in campo, dopodichè sin dall’inizio della partita Spalletti e la Juve saranno nemici. Merita l’applauso per quello che ha fatto nel 2023. Tra Conte e Spalletti penso sia più bravo il primo, perché insieme alla bravura ha anche l’abilità di essere fortunato .

E’ dall’inizio della stagione che gestisce un’emergenza continua: sette o otto titolari venuti a mancare, di cui alcuni anche nello stesso momento, ma riesce sempre a tirar fuori le castagne dal fuoco.

In ogni caso sul piano personale Spalletti non mi sta simpatico, ma neanche Conte lo è. Sono due antipatici, anche se Spalletti, è stato meno ‘piangina’ dell’attuale allenatore del Napoli…