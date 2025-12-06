NewsCalcioIn Evidenza

Mimmo Malfitano: “Se il ragazzo è pronto va fatto giocare”

By Emanuele Arinelli
0

Mimmo Malfitano, giornalista è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Le sue parole:

 

Factory della Comunicazione

“In vista di domenica sera bisogna preparare per Spalletti una standing ovation nel momento dell’ingresso in campo, dopodichè sin dall’inizio della partita Spalletti e la Juve saranno nemici. Merita l’applauso per quello che ha fatto nel 2023. Tra Conte e Spalletti penso sia più bravo il primo, perché insieme alla bravura ha anche l’abilità di essere fortunato.
E’ dall’inizio della stagione che gestisce un’emergenza continua: sette o otto titolari venuti a mancare, di cui alcuni anche nello stesso momento, ma riesce sempre a tirar fuori le castagne dal fuoco.
In ogni caso sul piano personale Spalletti non mi sta simpatico, ma neanche Conte lo è. Sono due antipatici, anche se Spalletti, è stato meno ‘piangina’ dell’attuale allenatore del Napoli…
Per domenica immagino che alla fine giochi Elmas a centrocampo, anche se ho visto bene Vergara in coppa Italia. Di certo penso che se il ragazzo è pronto va fatto giocare, non diciamo che è giovane perché a 22 anni non è più così, a quell’età si è calciatori finiti”.
Potrebbe piacerti anche
News

Maurizio Compagnoni: “E’ molto strano che la Juve arrivi solo domenica a…

Calcio

Neres, la “rivoluzione tattica” ha acceso la scintilla definitiva

News

Giaccherini: “Conte ha trasformato il Napoli. Ora vuole battere la sua Juventus”

News

Fonseca elogia Conte e Spalletti: “Carisma unico, possono farti vincere lo scudetto”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.