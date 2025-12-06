Maurizio Compagnoni: “E’ molto strano che la Juve arrivi solo domenica a Napoli”

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Le sue parole:

“E’ molto strano che la Juve arrivi solo domenica a Napoli. Forse stranissima questa cosa. Per evitare le turbolenze con Spalletti, questa è l’unica spiegazione. L’assenza di Lobotka non è pesante, di più… Le altre assenze, penso a De Bruyne ed Anguissa, in fin dei conti sono state assorbite. Questo è avvenuto grazie alla ricchezza della rosa ed in virtù del nuovo sistema di gioco adottato da Conte che prevede due soli centrali a metà campo. Pur mancando giocatori formidabili il Napoli aveva trovato un equilibrio. Ora però anche Lobotka mancherà molto ed è un grande problema la sua sostituzione. Ho visto giocare Vergara un paio di volte in Serie B ed è veramente un bel talento, è un giocatore che ha qualità, che può fare molto bene, per come giocava a Reggio me lo ricordo come caratteristiche, molto offensivo.

Elmas-Vergara magari ci stupiranno in quel ruolo, ma al Napoli visto che mancherà un giocatore che dà tanto equilibrio può accadere che ci sia una ricaduta inconscia di fiducia.

Il ritorno di Spalletti a Napoli va applaudito. Il tecnico ha fatto due grandi stagioni in azzurro, ha vinto uno scudetto, giocando un calcio meraviglioso, stradominando il campionato e arrivando ai quarti di finale di Champions. Il Napoli di Spalletti era veramente un’orchestra sinfonica, bellissimo da vedere, ma era anche molto concreto, molto efficace. Forse è stato il lavoro più bello della brillante carriera di Spalletti”.