Letture, presentato “Padre, figlio e spirito azzurro” del giornalista Bruno Marra

Nel suggestivo scenario della Libreria Raffaello – Books & Coffee, a Napoli, nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre è stato presentato il libro del giornalista e scrittore Bruno Marra “Padre, figlio e spirito azzurro“.

Insieme all’autore hanno dialogato i giornalisti Anna Copertino, Enzo Colimoro e Fabrizio Piccolo, approfondendo in compagnia di un appassionato pubblico i temi centrali di un romanzo che intreccia tre piani fondamentali: il rapporto tra padre e figlio, il percorso di formazione personale e la Napoli azzurra degli anni Ottanta, epoca simbolo e ancora oggi colonna portante dell’immaginario di un’intera città.

Letteratura, memoria e identità collettiva: sono le tre parole chiave che animano questo romanzo, animando la crescita personale di un ragazzo che impara a conoscere il mondo attraverso la lente del tifo napoletano. Una storia che unisce misticismo e realtà, intimità familiare e senso di appartenenza popolare, raccontando la trasformazione di un giovane tifoso in giornalista. La fede calcistica diventa il filo conduttore che lega sentimenti, ricordi e identità condivisa. Un racconto che esplora fragilità, entusiasmi e quella forma d’amore quasi sacra che a Napoli si tramanda come un’eredità. C’è una Napoli prima e dopo, il cui spartiacque è segnato dall’arrivo, nell’estate 1984, di Diego Armando Maradona, il campione che ha restituito felicità e speranza ad un intero popolo, ancora oggi orgoglioso di rivivere attraverso i racconti di chi c’è stato quei momenti indelebili.

Di seguito la fotogallery dell’evento:

A cura dell’inviato Riccardo Cerino