José Mourinho: “Il Napoli è una squadra difficile, sarà dura per noi”

Il derby di Lisbona di ieri è finito in parità, in un primo tempo convulso e con un gol per parte tra Benfica e Sporting Lisbona che mantiene le aquile a -3 dai leoni in classifica, mentre il Porto di Farioli svetta su tutti. José Mourinho, tecnico del Benfica, ha parlato nel post-partita per fare un bilancio di tutte le stracittadine affrontate in carriera da tecnico. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

“Forse ne ho giocati 100 o 200. In Inghilterra era un derby tutte le settimane. All’Inter ne ho fatti parecchi, a Madrid lo stesso. È stata una buona partita“.

In settimana, però, il Benfica si prepara a sfidare il Napoli di Antonio Conte in Champions League:

“Anche il Napoli è una squadra difficile, con un allenatore che conosco bene e che prepara molto bene le sue squadre. Sarà dura per noi. Se avrà un impatto (l’1-1 nel derby, ndr), sarà quello della positività. Penso che da qui possano nascere solo cose positive“.