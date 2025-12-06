Adnkronos News

Inondazioni in Indonesia, più di 880 morti a Sumatra. Migliaia i feriti, centinaia i dispersi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E’ di almeno 883 morti il bilancio ufficiale delle gravi inondazioni e frane sull’isola indonesiana di Sumatra. E’ quanto rende noto stamani l’agenzia indonesiana per la gestione delle calamità. Ancora 520 i dispersi. I feriti sono circa 4.200. 

Factory della Comunicazione

L’Agenzia nazionale per la gestione delle calamità (Bnpb) ha precisato che i dati si riferiscono alle province di Aceh, dove si registra il maggior numero di vittime (345 morti e 174 dispersi), Sumatra Settentrionale e Sumatra Occidentale, colpite da giorni di piogge intense. Il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi mentre prosegue il lavoro dei soccorritori complicato da ponti danneggiati e strade bloccate. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Carlo Vanzini: “Ho un tumore al pancreas, a gennaio l’operazione”

Adnkronos News

Più sole per il ponte dell’Immacolata, sull’Italia torna il sereno:…

Adnkronos News

Prima alla Scala, domani un 7 dicembre “clamoroso” con Lady Macbeth

Adnkronos News

Usa, via libera alla vendita di missili all’Italia per 301 miliardi di dollari

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.