Il Roma: “Conte ha vinto in tre competizioni diverse in poco tempo”

Scotto a Terzo Tempo: “Conte ha portato di nuovo tutti dalla sua parte”

Factory della Comunicazione

Giovanni Scotto, giornalista del Roma, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Conte ha vinto in tre competizioni diverse in poco tempo. Ha portato di nuovo tutti dalla sua parte. Il Napoli resta aggrappato alle quattro competizioni. Anche chi non lo adorava, sa che è una garanzia.

L’unico aspetto negativo di questo momento è che sono rotazioni portate dagli infortuni. Mi dispiace perché sarà un problema che andrà avanti. C’è stato un gesto molto umile di Lucca sui social, con il capitano che lo ha risposto scrivendo che il gruppo crede in lui.

Spalletti è una persona divisiva. Essendo l’allenatore della Juve non penso che venga applaudito, credo che alla fine prevarrà quella sorta di indifferenza per il garbo di ciò che ha fatto al Napoli.

Vergara ha 22 anni. Dalle altre parti i giovani hanno 18 anni, ma non in Italia. Vergara è un calciatore del Napoli, non è più un giovane. Mi auguro che venga considerato come centrocampista del Napoli e non più come un giovane”.