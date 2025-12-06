“Il Napoli può contare sulla profondità della rosa e giocarsi tutto! Fischi a Spalletti? Assolutamente no”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Ecco le sue dichiarazioni.

“La prestazione di Roma è la migliore dell’era di Conte. Il Napoli è stato dal primo all’ultimo minuto con lo stesso atteggiamento, mentre la Roma ha giocato 90’ spalle a Milinkovic-Savic. È stata una prova eccezionale. L’ha vinta atleticamente e tecnicamente, da tutte le parti. Non mi aspettavo una partita a questo livello. Dico la migliore in un anno e mezzo perché il Napoli ha la Champions League da giocare e non gioca più una partita a settimana. La Coppa Italia è un trofeo accessibile per il Napoli se lo gioca con la partecipazione di chi ha giocato nella mezz’ora finale. Mancano solo quattro partite. Poi c’è la Supercoppa, con una straordinaria semifinale con il Milan.

Gli infortuni avuti fin qui dimostrano che la rosa del Napoli è profondissima. Vergara ha fatto una partita clamorosa contro il Cagliari. Non so chi giocherà al fianco di McTominay, ma io farei fatica a lasciarlo fuori.

Lucca? A colpi di sette minuti non migliora nessuno, non sono tutti Gio Simeone che faceva la guerra a tutti i difensori in pochi minuti ed era contento. Magari per carattere Lucca non è così. Va fatto giocare di più. Ha fatto bene a Roma, ma ha giocato complessivamente poco.

Neres è un fenomeno, un giocatore strepitoso. Ma finché è stata la squadra al completo, il campo non lo vedeva manco col binocolo.

Spalletti? Io ho visto il Napoli più bello di sempre insieme a quello di Sarri, con la differenza che quello di Spalletti ha vinto lo scudetto. Ha dato sculacciate a Liverpool, Ajax, Rangers e se non ci fosse stato Marciniak, forse anche al Milan. Ha vinto il campionato. Secondo me andrebbe applaudito. Come si fa a fischiare Spalletti dopo Napoli-Juve 5-1?

Il Napoli ha avuto tanti infortuni e, nonostante ciò, ha ancora Elmas e McTominay oltre a Vergara. Altre squadre starebbero con i giocatori della Primavera”.