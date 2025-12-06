Il Maradona verso il tutto esaurito per Napoli-Juve. Trasferta di Udine vietata ai residenti in Campania

Lo stadio Maradona si prepara al pienone per la sfida tra Napoli e Juventus: ieri sera erano rimasti soltanto pochi tagliandi, indicati come “ultimi posti”, nelle aree di Tribuna Posillipo e Nisida, mentre nei Distinti inferiori la disponibilità risultava quasi azzerata. Anche il settore riservato ai tifosi bianconeri si avvicina al sold out, con le ultime unità ancora acquistabili.

Nel frattempo è stata proibita ai residenti in Campania la trasferta di Udine, dove gli azzurri giocheranno domenica 14 dicembre alle 15 al Bluenergy Stadium. I biglietti per il settore ospiti sono acquistabili da ieri esclusivamente dai possessori di fidelity card del Napoli non residenti nella regione e resteranno in vendita fino alle 19 di sabato 13 dicembre.

