I precedenti di La Penna con il Napoli

Molto più frequente, invece, il rapporto tra La Penna e il Napoli, diretto già 19 volte: è la squadra che il fischietto romano ha arbitrato di più in carriera.

Anche in questo caso il bilancio pende nettamente dalla parte degli azzurri, che con lui hanno ottenuto tredici vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.

L’ultimo incrocio risale a questa stagione, il 5 ottobre 2025, quando il Napoli superò in rimonta il Genoa per 2-1 grazie ai goal di Anguissa e Hojlund