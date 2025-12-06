XSu X.com

(Grafico) Napoli/Juventus, le probabili formazioni del cdS

By Giuseppe Sacco
CASA  NAPOLI

Dopo il giovedì di riposo concesso da Conte per smaltire le fatiche di Coppa Italia con il Cagliari, il Napoli s’è ritrovato ieri a Castel Volturno per preparare la super sfida di domani sera al Maradona contro la Juventus. Seduta tecnico-tattica e prime prove di formazione: l’undici che affronterà la squadra di Spalletti dovrebbe ricalcare quello visto a Roma, con l’unica novità di Elmas in regia al posto dell’infortunato Lobotka. Il nordmacedone guiderà il 3-4-2-1 con McTominay al suo fianco, Milinkovic-Savic confermato tra i pali dopo la notte da eroe in Coppa, Beukema, Rrahmani e Buongiorno nei tre dietro, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Conte torna così alla formazione tipo: 7 cambi rispetto al turnover di martedì. Vergara, protagonista con il Cagliari, rientrerà nelle rotazioni in questo periodo complicato in cui mancano De Bruyne, Lobotka, Anguissa e Gilmour. Il tecnico spera di recuperarli gradualmente, ma intanto chiede alla squadra un ultimo sforzo: battere la Juve per restare agganciati al treno scudetto e chiudere il 2025 da imbattuti al Maradona.  

CASA  JUVENTUS

L’ avvicinamento alla sfida con i campioni d’Italia è stato accompagnato dall’infortunio di Gatti che avrà riflessi non solo nell’immediato (out 30-40 giorni) e ridurrà le rotazioni a disposizione di Spalletti, visto che si aggiunge alle assenze di Bremer e Rugani, prossimi al rientro ma non prima di metà dicembre. Le scelte sono quindi obbligate e andranno nella direzione della continuità. Domani a Napoli tocca al trio Kalulu-Kelly-Koopmeiners. Sempre difesa a tre, con accenni di linea a quattro in fase di impostazione, in attesa di completare la rivoluzione verso il 4-3-3 quando si concretizzeranno i recuperi degli assenti.  

 

               

 

 

