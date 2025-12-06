Francesco Baiano: “Sulla squadra di Conte pesano più gli infortuni che i rinforzi”

Napoli oggi tecnico Francesco Baiano ha parlato della squadra di Antonio Conte in un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it . Nell’estratto, Baiano esprime le sue perplessità in merito al reale potenziamento del club che, nonostante alcuni grandi e altisonanti innesti, deve comunque fare i conti con importanti e numerosi infortuni. L’ex attaccante deloggi tecnicoha parlato della squadra diin un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di. Nell’estratto, Baiano esprime le sue perplessità in merito aldel club che, nonostante alcuni grandi e altisonanti innesti, deve comunque fare i conti con importanti e numerosi

Il Napoli ha le carte in regola, considerando da una parte i tanti rinforzi acquistati e dall’altra i molteplici impegni da dover sostenere a differenza di quelli della stagione scorsa, per bissare lo scudetto dell’anno passato?

“Siamo sicuri che il Napoli si sia rinforzato così tanto? Ha preso De Bruyne come nome indiscutibile e importante, anche calciatori che nei propri campionati avevano fatto bene, ma non era così scontato che portassero qualcosa di decisivo in quello italiano. Il campionato italiano infatti è molto difficile, al di là di quello che dicono quelli bravi.

Di giocatori ne sono arrivati tanti e vanno inseriti. Non è semplice inserirli in così gran numero, come Conte ha fatto notare giustamente. Però se la può comunque giocare per lo scudetto. La differenza, c’è da dirlo, la fanno più gli infortuni che i rinforzi. E di infortuni il Napoli ne ha subiti di lunghi e che hanno colpito calciatori determinanti”.