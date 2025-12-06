NewsCalcioNapoli

Fonseca elogia Conte e Spalletti: “Carisma unico, possono farti vincere lo scudetto”

Ecco le parole di Daniel Fonseca su Conte e Spalletti

By Guido Russo
L’ex attaccante di Napoli e Juventus, Daniel Fonseca, oggi procuratore, ha rilasciato una intervista a Tuttosport per parlare della sfida di domani al Maradona, ma anche di Conte e di Spalletti.

Ecco le sue parole:

“Era una macchina da guerra, un grandissimo “cagac…” quando c’era allenamento”.

Era semplicemente un esempio. Non diceva mai stupidaggini, ogni parola era un pugno sullo stomaco. Ho capito perché è diventato un grandissimo allenatore: aveva un carisma da trascinatore già in campo”. Infine sottolinea come l’allenatore degli azzurri sia anche un profilo invidiato all’estero: “Conte è un grandissimo, un allenatore che tutto il mondo invidia al Napoli”.

Su Spalletti: “Lui può farti vincere lo scudetto. A Napoli ha già fatto grandi cose. Quando vinci gli avversari ti guardano con occhi diversi, riesci ad incutere tanto timore”.

