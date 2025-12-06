Adnkronos News

Fialdini torna in pista a Ballando, la fidanzata di Pernice esulta: il tifo di Bianca Guaccero

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Francesca Fialdini e Giovanni Pernice torneranno in pista a Ballando con le stelle nella puntata che andrà in onda stasera, sabato 6 dicembre. La coppia, che è stata costretta al ritiro temporaneo a causa degli infortuni subiti dalla conduttrice, è pronta a rimettersi in gioco e a sfidare le altre coppie allo spareggio.  

Factory della Comunicazione

A fare il tifo per Fialdini-Pernice, Bianca Guaccero, l’ex vincitrice del dance show di Rai 1 e compagna del maestro di ballo, Pernice, conosciuto proprio nel corso della sua esperienza a Ballando. L’attrice ha condiviso un messaggio sui social per sostenere la coppia: “Fialdini e Pernice tornano in pista questa sera, voglio che tutti quanti insieme li sosteniamo perché hanno bisogno del nostro affetto e calore. Francesca è riuscita a superare un momento complicato a causa dei dolori fisici. Facciamo il tifo per loro, votateli e mandiamoli in finale”, queste le parole.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Calendario Mondiali 2026, quando giocherebbe Italia in caso di qualificazione

Adnkronos News

Ue risponde a Trump: “Regole le decidiamo noi e per noi”

Adnkronos News

Corleone, Severini Melograni: “Tragedia evitabile, al mio programma centinaia…

Adnkronos News

Verissimo, Corinne Clery: “Mio figlio mi ha denunciata per diffamazione”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.