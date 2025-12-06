Domani Napoli-Juve segna il ritorno di Spalletti al Maradona. Debuttano i nuovi servizi per l’inclusione sensoriale

La sfida di domani tra Napoli e Juventus al Maradona non rappresenta solo un appuntamento decisivo per la classifica e per la storia della rivalità, ma coincide anche con il primo ritorno da avversario di Luciano Spalletti a Fuorigrotta, dopo aver guidato gli azzurri al terzo scudetto. Per l’occasione, lo stadio farà registrare il tutto esaurito: trovare un posto libero sarà praticamente impossibile.

Ma il match porterà anche un’importante novità. Il Napoli inaugurerà un progetto di inclusione sensoriale destinato a migliorare l’esperienza allo stadio per i tifosi con disabilità. Due i servizi al debutto.

Radiocronaca dedicata per non vedenti e ipovedenti.

Grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Napoli e alla piattaforma Connect Me Too, i tifosi potranno ascoltare una descrizione audio dedicata del match direttamente dal proprio smartphone tramite cuffie o auricolari. La voce sarà quella di Fabio Morra.

Cuffie antirumore per tifosi autistici o sensibili ai suoni forti.

Vengono inoltre introdotte cuffie certificate per chi soffre di ipersensibilità acustica, così da rendere più confortevole la permanenza sugli spalti.

«Un passo concreto verso uno stadio sempre più accessibile, in linea con gli standard UEFA e le migliori pratiche europee», ha dichiarato il club. Il progetto è stato sviluppato dal Napoli insieme all’Ufficio del Garante delle persone con disabilità del Comune (guidato da Maurizio Bertolotto), con il contributo di Maurizio Zaccone.

