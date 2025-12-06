De Magistris: “La grandezza di Conte sta nei cambi modulo in corso gara”

De Magistris a Terzo Tempo: “Partita dominata contro la Roma, Conte è un grande allenatore e si vede anche nel cambio modulo”

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Contro la Roma è stata una partita dominata nei raddoppi, nell’aggressività. La Roma in casa è una squadra forte, ha un pubblico che trascina, ma non riusciva proprio a giocare. Nel secondo tempo ha fatto soltanto un tiro. C’è una differenza enorme tra l’anno scorso e quest’anno e credo che quest’anno avesse previsto di poter cambiare qualcosa. Un grande allenatore si vede anche quando deve cambiare modulo e dare una dose di imprevedibilità.

Spalletti è molto diverso da Sarri e Higuain, penso che alla fine ci saranno delle mescolanze tipiche della città”.