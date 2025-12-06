Old Trafford MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 02: Kobbie Mainoo of Man. United runs in the field during the Premier League 2024/25 Matchweek 24 match between Manchester United, ManU FC and Crystal Palace FC at Old Trafford on February 02, 2025 in Manchester, England. Richard Callis / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xRichardxCallisx/xSPPx spp-en-RiCa-RC5_Manchester_Crystal_02Feb2025_EN080
Dall’Inghilterra: il Napoli è tornato alla carica per Mainoo! Rispetto alla scorsa estate una cosa è cambiata…

By Riccardo Cerino
0

Dopo i tentativi della scorsa estate non andati a buon fine, il Napoli è tornato con forza su Kobbie Mainoo del Manchester United in vista del mercato di gennaio. Stando al portale TuttoNapoli, che riprende il Daily Mail, il centrocampista inglese sarebbe infatti impaziente di lasciare Old Trafford già nelle prossime settimane, nel tentativo di rilanciare le sue ambizioni di convocazione in nazionale in vista del Mondiale. Il risultato sin qui è stato però deludente: soltanto 261 minuti giocati finora in maglia Red Devils, troppo pochi per sperare in un ruolo da protagonista.

Ora il Napoli è tornato alla carica e vorrebbe assicurarsi Mainoo in prestito a gennaio, anche se gli azzurri non sono gli unici a mostrare interesse. Il talento classe 2005 piace infatti a ben undici club tra Premier League, Serie A, Liga e Bundesliga, al punto che a breve potrebbe scatenarsi una vera asta: molto, però, dipenderà dalla volontà del club di Manchester di liberarlo e dal modo in cui Ruben Amorim ha finora gestito il suo impiego, considerato penalizzante per la crescita del ragazzo.

 

