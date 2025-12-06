Buongiorno: “Napoli/Juventus…una sfida tra supereroi!”

Vigilia di Napoli/Juventus. Parla anche del match, Alessandro Buongiorno, centrale azzurro, ai microfoni di Dazn:
“Il Rigore? Era la mia prima volta in carriera, sono stato contento ed è andata bene: siamo riusciti a passare il turno, quindi sono contento. Non solo la gara con la Roma, ogni partita ci dà consapevolezza, deve essere uno stimolo per migliorare e noi dobbiamo avere lo stesso spirito delle ultime partite, ci ha contraddistinto e dobbiamo continuare così.
Se vogliamo, possiamo, Conte ha ragione nelle sue frasi, ma dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi, serve faticare duro ed essere sempre uniti. Durante la sosta ci siamo chiariti nello spogliatoio, con il mister che ci ha sempre ribadito la sua fiducia e viceversa. Siamo contenti di aver ritrovato questa energia, speriamo di proseguire così.Solidità difensiva? Per noi è fondamentale tutta la fase difensiva, viene fatta da tutti i giocatori in campo e non solo dai difensori. Parte dagli attaccanti che si sacrificano, poi tutti gli altri. Adesso arriva la Juventus di Spalletti…C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto nel periodo in Nazionale: cercheremo di preparare la partita al meglio e poi vedremo come andrà. Per me è una partita speciale, però allo stesso tempo cercherò di affrontarla come se fosse una delle tante, dando il massimo e mettendomi a disposizione. Come la vive la mia famiglia? Loro tifano Torino, la verranno a vedere e sono tutti dalla mia parte, sperano che possiamo vincere. Mi seguono sempre quando possono però devo dire che tutta la famiglia guarda le partite ed in particolare questa qui. Per il titolo secondo me ci sono tante squadre che possono competere, sarà un campionato difficile e lo è, come abbiamo visto. Non dobbiamo mollare ma continuare a lavorare, le altre squadre sono attrezzate. Ora sto studiando il management dello sport e ho consegnato la tesi da poco, sicuramente lo studio tiene il cervello allenato ed aiuta anche in campo a prendere le decisioni giuste in poco tempo. In merito al cambio in difesa, da braccetto nella difesa a tre ho l’opportunità di aiutare di più in fase offensiva con qualche inserimento avanzato, ma non ho una preferenza. Adesso sono contento comunque di giocare, mi piacciono un po’ tutti i ruoli. Che enigma è Napoli-Juventus? Sicuramente di resistenza, ci saranno tanti duelli e tanta energia in campo, la spunterà chi resisterà meglio. Un supereroe per parte, essendo fan della Marvel? Il Napoli direi Capitan America, con elmetto e scudo e deve resistere e non molla mai. La Juventus direi Ironman, un Avenger Civil War”.