Buongiorno: “Napoli/Juventus…una sfida tra supereroi!”

Vigilia di Napoli/Juventus. Parla anche del match, Alessandro Buongiorno, centrale azzurro, ai microfoni di Dazn:

Factory della Comunicazione

“Il Rigore? Era la mia prima volta in carriera, sono stato contento ed è andata bene: siamo riusciti a passare il turno, quindi sono contento. Non solo la gara con la Roma, ogni partita ci dà consapevolezza, deve essere uno stimolo per migliorare e noi dobbiamo avere lo stesso spirito delle ultime partite, ci ha contraddistinto e dobbiamo continuare così.