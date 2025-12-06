Buongiorno: “Ci siamo chiariti tra di noi, con il mister”

Noi dobbiamo continuare sempre ad avere lo spirito con cui abbiamo affrontato le ultime partite, perché è quello che ci ha sempre contraddistinto; quindi, dobbiamo cercare di continuare su quella strada – ha sottolineato il giocatore anche della Nazionale -. Conte ha ragione, ma allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi, sudare ad ogni allenamento, faticare duro ed essere sempre uniti».

Quanto al suo reparto: «Per noi è fondamentale tutta la fase difensiva, che viene fatta da tutti e undici i giocatori, non solamente dai difensori ma anche dagli attaccanti che si devono sacrificare per cercare di non subire gol». E ritrova, da avversario Spalletti: «C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto nel periodo in cui era in Nazionale». “È chiaro che sia una partita speciale per me – aggiunge -, però allo stesso tempo cercherò di affrontarla come tutte le altre partite, dando il massimo e cercando di mettermi a disposizione per la squadra… La mia famiglia è del Toro, quindi la verranno a vedere. Sono tutti dalla mia parte». Un’altra tappa importante di un campionato «difficile. Ci sono tante squadre che possono competere. Dobbiamo cercare di non mollare e continuare a lavorare perché le altre squadre sono attrezzate». Infine un gioco: «Se dovessi assegnare un supereroe al Napoli e uno alla Juve, a noi darei Captain American, che ha l’elmetto, lo scudo, deve difendere, deve resistere, però è uno che non molla mai. Mentre, per la Juventus, Iron Man, così facciamo un Avengers Civil War».

Fonte: Il Mattino