Borletto: “Si è aggiunta la variabile emotiva di Spalletti”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Giulia Borletto, speaker di Radio Bianconera e giornalista di TuttoJuve. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quale sarà il probabile undici titolare della Juventus?

“Domanda da un milione di dollari, di certo possiamo dire che le scelte in difesa saranno obbligate. Di Gregorio; Kalulu – che avrebbe bisogno di rifiatare ma non c’è possibilità, ora -, Kelly, Koopmeiners; McKennie è pronto per essere utilizzato in qualsiasi posizione, ma avrebbe bisogno di rifiatare e potrebbe lasciare il posto a Kostic, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Miretti è rientrato nei ranghi sia fisicamente che mentalmente, ma potrebbe essere un’arma a gara in corso.”

Come mai Spalletti ha deciso di arrivare a Napoli solo domenica?

“La trasferta napoletana è da sempre molto sentita, poi si è aggiunta la variabile emotiva di Spalletti. Sarebbero arrivati mugugni durante il viaggio verso l’hotel ed anche i classici fastidi notturni dei tifosi partenopei. Ma il motivo principale risiede in Spalletti, ha voluto tutelare sé stesso perché è troppo emotivo e, se potesse, eviterebbe completamente questa trasferta.”

Napoli-Juve sarà più importante per i padroni di casa o per i bianconeri?