Adnkronos News

Ballando, gaffe Mariotto: “Brava Ferilli”. Ma è Nancy Brilli

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Guillermo Mariotto show. La prima semifinale di Ballando con le stelle è partita col botto. Ad aprire la pista dello spareggio, Nancy Brilli e Filippo Zara con una performance promossa a pieni voti da tutta la giuria.  

Factory della Comunicazione

A dare spettacolo è stato, però, Guillermo Mariotto che nel commentare l’esibizione dell’attrice ha avuto un lapsus: “Io sostengo che il ballo fa bene a tutte le donne… guardate alla Ferilli cosa ha fatto”. Un riferimento che non è sfuggito alla stessa Nancy Brilli, che al microfono ha urlato: “Ciao Sabrina”, rivolgendosi all’attrice Sabrina Ferilli.  

“Confondo le Brilli con le Ferilli”, ha detto Mariotto per discolparsi. Ma non è finita qui… pochi minuti dopo il lapsus si è ripresentato: “Dalla Ferilli questo ballo non ce lo aspettavamo”, ha detto, scatenando una grassa risata tra la giuria e il pubblico. A chiudere il siparietto, l’attrice e concorrente, che dopo aver visto un ’10’ dalla paletta di Mariotto, ha detto scherzando: “L’ha dato alla Ferilli, non a me”.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fiorentina, minacce social a mogli giocatori: “Spero che i vostri figli muoiano…

Adnkronos News

Migranti, naufragio al largo di Creta: 17 morti

Adnkronos News

Superenalotto, numeri e combinazione vincente di oggi 6 dicembre 2025

Adnkronos News

Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.