Adnkronos News

Ballando con le stelle, Beppe Convertini torna in pista e… cade

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Tango argentino con casqué o meglio… con caduta. Beppe Convertini è tornato in pista a Ballando con le stelle per il ripescaggio con la sua maestra di ballo Veera Kinnunen. Dopo lo stop forzato e una settimana di duro allenamento, il conduttore televisivo si è mostrato più sciolto nelle movenze, tanto da convincere la giuria che ha notato un netto miglioramento. Tuttavia, alla fine dell’esibizione Convertini, forse dalla troppa emozione, è inciampato scivolando all’indietro. 

Factory della Comunicazione

“Scusate, scusate”, ha detto Convertini imbarazzato, mentre il pubblico applaudiva e urlava il suo nome in segno di incoraggiamento. Per sdramatizzare, il conduttore ha portato in studio un premio a forma di tronco che andrà al concorrente ‘migliore dei peggiori 2025’. “Non ho mai visto un concorrente chiedere scusa al pubblico per aver ballato”, ha scherzato Lucarelli. “Ho chiesto scusa solo per Veera che si è impegnata molto per questo ballo”, ha detto Convertini prima di salutare prendendosi l’applauso del pubblico.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina, Zelensky vuole la pace: “Sentiti i mediatori Usa”. Domani vede…

Adnkronos News

Siria, un anno dopo Assad: al-Sharaa e la sfida per il futuro del Paese

Adnkronos News

Mal di gola re dei sintomi invernali, ecco perché peggiora di notte

Adnkronos News

Prima alla Scala, il 7 dicembre tra le proteste di pro Pal, sindacati e centri…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.