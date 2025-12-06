Adnkronos News

Artigianato, Bozzetti: “Difenderlo significa difendere made in Italy”

(Adnkronos) – “Le fiere sono da sempre una vetrina del Made in Italy, ma questo vale ancora di più per l’artigianato. Difendere l’artigianato significa difendere il Made in Italy. Qui troviamo la rappresentazione del saper fare italiano, ma c’è ancora qualcosa in più: la possibilità di vedere da vicino la creatività, la manualità e la capacità delle nostre mani di trasformare la materia in bellezza e identità. In questo luogo le mani parlano: raccontano storie di tradizione, eleganza e maestria”. Ad affermarlo è il presidente della Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti. 

“E non si tratta solo – spiega – di Made in Italy: la presenza di artigiani da tutto il mondo è un arricchimento reciproco e un’occasione per costruire ponti di pace tra culture diverse. Per questo ringraziamo Artigiano in Fiera: perché tutela e valorizza il nostro artigianato e, allo stesso tempo, favorisce dialogo, incontro e pace”. 

