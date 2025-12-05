Tanti modi per i tifosi del Napoli per vivere la passione per il calcio anche online

Se tifi il Napoli, oggi il calcio puoi viverlo anche sui social, in streaming e in digitale. Ci sono tante piattaforme come i casino online che offrono tanti giochi a tema pallone, pensati proprio per farti vivere in diretta le emozioni di una partita in prima persona. Non bisogna essere sportivi né dei professionisti per provare l’adrenalina di una partita di calcio, basta avere una buona connessione online.

Il Napoli tra dirette, repliche e highlight ufficiali

Come sai, le gare ufficiali seguono i diritti TV della Serie A. La Lega rende disponibili gli highlight e le clip sui propri canali digitali, così puoi rivedere le azioni e i gol quando vuoi. Oltre ai siti ufficiali, anche su YouTube puoi trovare i commenti degli esperti e delle sintesi utili per fare il quadro della situazione. Per quanto riguarda le amichevoli estive, il Napoli ha comunicato che verranno trasmesse su tre piattaforme (DAZN, Sky Primafila e OneFootball) al prezzo di 9,99€.

Social, radio e sito ufficiale per essere sempre aggiornato

Radio Kiss Kiss Napoli trasmette in streaming con ospiti, dibattiti e aggiornamenti in tempo reale. Se vuoi sapere tutto sul mercato, sulle conferenze e sulle cronache, puoi sintonizzarti mentre sei in viaggio in auto o anche mentre stai cucinando. Sui canali ufficiali della Lega trovi le interviste e i backstage, la maggior parte dei contenuti sono pensati per il mobile e sono facili da condividere tramite le chat se ti piace parlarne con gli amici. Naturalmente, non farti sfuggire il sito del Napoli se vuoi essere informato su tutte le iniziative e sulla storia del club.

Quando il Napoli gioca anche fuori dal campo: eSerie A, eventi live e Fantacalcio

Il tifo digitale non è solo passivo. Nel 2025, il Napoli ha ospitato al COMICON le Final Eight della eSerie A Goleador. Sono stati due giorni in cui sono arrivati a Mostra d’Oltremare i pro-player, i creator e migliaia di appassionati. Questo significa che il calcio è molto vivo anche online, sugli smartphone e sui tablet. Diciamo che è un modo di respirare la passione anche fuori dal campo, per tifare la propria squadra in versione eSports. La stagione 2024/25 si è conclusa con il titolo eSerie A al Torino FC eSports e c’è da dire che sta aumentando tantissimo l’interesse per i format rapidi e social-friendly. Se ti piacciono le reaction in tempo reale, allora il calcio digitale è perfetto per te perché è pensato su misura per gli smartphone.

Poi c’è il Fantacalcio che, ormai, in Italia è praticamente un rito. Tutti i fan hanno giocato al Fantacalcio almeno una volta nella vita. Ci sono tante piattaforme e app che mettono a disposizione le statistiche, i database ufficiali e i consigli per fare le scelte migliori. Puoi seguire le prestazioni dei giocatori del Napoli e poi puoi assegnare dei bonus e dei malus, così riesci a leggere meglio lo stile di gioco e le possibili formazioni successive. Senza dubbio, il Fantacalcio è al centro di tanti discorsi e di tante chat, è un modo per tenere viva la passione e per continuare a studiare il gioco anche mentre si aspetta il prossimo match. Che tu scelga la diretta sul divano, la radio in cuffia, il recap su YouTube o una serata a seguire gli eSports, oggi il tifo azzurro è sempre a portata di click. E i dati lo confermano: il pubblico digitale, tra i video a pagamento e quelli gratuiti, continua a crescere. Sta a te destreggiarti tra le live, gli highlight e gli approfondimenti.