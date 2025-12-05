SSC NAPOLI- Biglietti Udinese-Napoli: prezzi e modalità acquisto

CalcioIn EvidenzaNapoli

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Udinese – Napoli, in programma domenica 14 dicembre 2025, alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 16:30 di venerdì 5 dicembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne.
Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.
L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.
I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 13 dicembre 2025.
È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 45,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.udinese.it/stadio/stadio/informazioni

Regolamento uso stadio: https://www.udinese.it/bluenergy-stadium/bluenergy-stadium/informazioni/regolamento/regolamento-d-uso-stadio-friuli-2025-26.pdf

Normativa per striscioni e coreografie: https://www.udinese.it/Apps/WebObjects/Udinese.woa/wa/viewFile?id=5920&lang=ita

Come arrivare: https://www.udinese.it/stadio/stadio/come-arrivare

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.

