SSC NAPOLI- Benfica-Napoli: informativa tifoseria ospite

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma al Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Estádio da Luz) tra lo Sport Lisboa e Benfica ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati.

Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, predisposto dalla Polizia locale è in Praça do Comércio.

L’accesso al settore ospiti è previsto dal gate 23V. I cancelli apriranno alle ore 18:00 (ora locale).

Si raccomanda di osservare i suggerimenti forniti dalle Autorità Locali e le indicazioni relative al punto di incontro per i tifosi del Napoli.

https://cdn.sscnapoli.it/wp-content/uploads/2025/12/Informativa-Tifoseria-Ospite.pdf