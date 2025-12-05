“Spalletti non ci ha dato riferimenti e le scelte le farà dopo la rifinitura”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Albanese, giornalista.

“La Juventus è ancora una squadra che non ha consapevolezza, ma Spalletti sta provando a dare un’identità a questo gruppo. Col Napoli sarà una partita importante e può spostare gli equilibri. Questa gara può essere un bivio per compiere il salto di qualità che avevamo ipotizzato e la cura Spalletti un primo risultato lo darà in questo match.

Spalletti non ci ha dato riferimenti e le scelte le farà dopo la rifinitura, è una strategia che sta adottando alla Juve. Nelle ultime settimane è riuscito a tenere alta l’attenzione dei giocatori per cui i giocatori scoprono a poche ore dalla partita di essere titolari.

La Juve è alla ricerca di una leadership, con Allegri lo aveva trovato nell’allenatore, nelle ultime gestioni le cose non sono andate nel verso giusto, ma Spalletti può in breve tempo essere il nuovo leader e far crescere dei giovani bravi e che necessitano solo di fiducia.

Spalletti è stato accolto molto bene, come ciò che serviva per far meglio anche se con Thiago Motta e con Tudor di momenti positivi ce ne sono stati. Mancava però sempre qualcosa che si può avere con Spalletti che ha voglia di rivalsa”.