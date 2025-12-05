Spalletti e Napoli, un legame unico: dalla Panda rubata alla cittadinanza onoraria

Il rapporto tra Spalletti e Napoli è stato profondo e fuori dagli schemi. Nel 2021 gli rubarono la Panda, e dopo lo scudetto alcuni tifosi gli restituirono simbolicamente solo il volante, con una dedica affettuosa. Durante gli anni in città visse prima in hotel, poi direttamente al centro sportivo, dormendo nel suo ufficio e muovendosi sempre in mezzo alla gente: cene in centro, selfie con chiunque, giri in bici e t-shirt comprate nei negozi del quartiere. Dopo il furto comprò un’altra Panda, poi personalizzata con riferimenti allo scudetto e donata al Santobono. Cittadino onorario dal dicembre 2023, Spalletti ha costruito legami veri con amici e locali storici, come Cicciotto a Marechiaro, il Coco Loco e Terrazza Calabritto, il suo rifugio sul mare. Domenica, però, per 90 minuti tutto questo verrà messo da parte: sarà avversario del suo vecchio mondo.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport