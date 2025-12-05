“Serve pazienza con Lucca. Vergara titolare con la Juve? Secondo me…”

Durante la puntata odierna di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Montervino, direttore sportivo ed ex capitano del Napoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Come ci si deve comportare con Lucca? Serve pazienza?

“Pazienza, sì. Ora non sta facendo bene, e lo sa anche lui. Però non è corretto prenderlo di mira quando il Napoli è primo in classifica e sta andando avanti in Coppa Italia. Quando i traguardi di squadra si stanno raggiungendo, non bisogna colpire un singolo. Certo, lui deve darsi una regolata e migliorare, ma ha bisogno anche di tempo per esprimersi al meglio. Mi auguro possa dare presto il suo contributo, perché è un ragazzo sicuro di sé e crede molto nelle sue qualità e magari, quando tornerà Lukaku, potrà dimostrare di essere all’altezza.”

Ipotesi Marianucci a centrocampo contro la Juve, come la vede?

“Marianucci è un ragazzo giovane e di qualità, però oggi penso che serva inserire calciatori che garantiscano maggiore esperienza in mezzo al campo. Onestamente non mi sembra la soluzione ideale subito, poi, Conte è l’alfiere di tutto. Saprà lui qual è la scelta migliore.”

Dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia, per lei Vergara sarebbe da lanciare o tutelare contro la Juventus?

“Se parliamo da un punto di vista tecnico, la persona più indicata a scendere in campo è chi offre maggiori garanzie: penso ad Elmas, che ha esperienza, spessore e capacità. Nessuno discute i giovani, ma contro la Juventus serve qualcuno che regga la pressione. Vergara è forte, è ben costruito, e se serve va messo in campo, ma non so se in quella posizione e in una partita così.”