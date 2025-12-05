Serie A: Tutte le designazioni arbitrali per la 14esima giornata

La quattordicesima giornata di Serie A è alle porte e l’AIA ha annunciato poco fa tutte le designazioni arbitrali.
Di seguito le scelte per le dieci gare:
SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 06/12 h. 15.00
PAIRETTO; BINDONI – SCARPA; IV: FERRIERI CAPUTI; VAR: MARINI; AVAR: FOURNEAU
INTER – COMO Sabato 06/12 h. 18.00
DI BELLO; IMPERIALE – BIANCHINI; IV: PICCININI; VAR: GARIGLIO; AVAR: GUIDA
H. VERONA – ATALANTA Sabato 06/12 h. 20.45
MARIANI; ROSSI L. – BIFFI; IV: COLLU; VAR: AURELIANO; AVAR: GHERSINI
CREMONESE – LECCE h. 12.30
MUCERA; COSTANZO – PASSERI; IV: MASSA; VAR: PRONTERA; AVAR: MARINI
CAGLIARI – ROMA h. 15.00
ZUFFERLI; TEGONI – FONTEMURATO; IV: DI MARCO; VAR: GUIDA; AVAR: PEZZUTO
LAZIO – BOLOGNA h. 18.00
FABBRI; PRETI – POLITI; IV: SACCHI J.L.; VAR: MAZZOLENI; AVAR: NASCA
NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45
LA PENNA; PERETTI – COLAROSSI; IV: CREZZINI; VAR: ABISSO; AVAR: AURELIANO
PISA – PARMA Lunedì 08/12 h. 15.00
DOVERI; MONDIN – LUCIANI; IV: PERRI; VAR: CAMPLONE; AVAR: PEZZUTO
UDINESE – GENOA Lunedì 08/12 h. 18.00
MARESCA; ROSSI C. – CEOLIN; IV: GALIPO’; VAR: MAGGIONI; AVAR: MARINELLI
TORINO – MILAN Lunedì 08/12 h. 20.45
CHIFFI; BACCINI – BERCIGLI; IV: TREMOLADA; VAR: GHERSINI; AVAR: ABISSO