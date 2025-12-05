NewsCalcioNapoli

Serie A: Tutte le designazioni arbitrali per la 14esima giornata

Queste sono le scelte degli arbitri per la prossima giornata di Serie A

By Sara Di Fenza
0

La quattordicesima giornata di Serie A è alle porte e l’AIA ha annunciato poco fa tutte le designazioni arbitrali.

Factory della Comunicazione

Di seguito le scelte per le dieci gare:

SASSUOLO – FIORENTINA    Sabato 06/12 h. 15.00

PAIRETTO; BINDONI – SCARPA; IV:      FERRIERI CAPUTI; VAR:     MARINI; AVAR:      FOURNEAU

INTER – COMO       Sabato 06/12 h. 18.00

DI BELLO; IMPERIALE – BIANCHINI; IV:      PICCININI; VAR:     GARIGLIO; AVAR:      GUIDA

H. VERONA – ATALANTA    Sabato 06/12 h. 20.45

MARIANI; ROSSI L. – BIFFI; IV:       COLLU; VAR:      AURELIANO; AVAR:       GHERSINI

CREMONESE – LECCE     h. 12.30

MUCERA; COSTANZO – PASSERI; IV:      MASSA; VAR:     PRONTERA; AVAR:     MARINI

CAGLIARI – ROMA    h. 15.00

ZUFFERLI; TEGONI – FONTEMURATO; IV:      DI MARCO; VAR:     GUIDA; AVAR:    PEZZUTO

LAZIO – BOLOGNA    h. 18.00

FABBRI; PRETI – POLITI; IV:     SACCHI J.L.; VAR:     MAZZOLENI; AVAR:      NASCA

NAPOLI – JUVENTUS     h. 20.45

LA PENNA; PERETTI – COLAROSSI; IV:     CREZZINI; VAR:     ABISSO; AVAR:     AURELIANO

PISA – PARMA     Lunedì 08/12 h. 15.00

DOVERI; MONDIN – LUCIANI; IV:     PERRI; VAR:     CAMPLONE; AVAR:       PEZZUTO

UDINESE – GENOA     Lunedì 08/12 h. 18.00

MARESCA; ROSSI C. – CEOLIN; IV:       GALIPO’; VAR:      MAGGIONI; AVAR:      MARINELLI

TORINO – MILAN    Lunedì 08/12 h. 20.45

CHIFFI; BACCINI – BERCIGLI; IV:     TREMOLADA; VAR:    GHERSINI; AVAR:      ABISSO

 

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Ufficiale, Serie A – L’arbitro di Napoli/Juventus sarà La Penna

News

L’eredità di Spalletti nel racconto di Mario Rui

News

Ancora a rischio chiusura il Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli

News

Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti aspettando la Juve

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.