Serie A: Lega calcio diffidata per l’utilizzo del pallone arancione, ecco perchè
La Lega calcio diffidata per il pallone arancione: non è uno scherzo ma la protesta inoltrata da Aidacon Consumatori, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute da tifosi e abbonati alla pay-tv che lamentano gravi problemi di visibilità a causa dell’introduzione del pallone da gioco di colore arancione.
La misura, adottata per le gare del massimo campionato, sta provocando notevoli disagi soprattutto tra chi è affetto da daltonismo: l’arancione non consente di distinguere o seguire la sfera durante l’azione.
«I tifosi si sentono lesi nei loro diritti di consumatori, non potendo godere appieno dello spettacolo per il quale hanno sostenuto spese dirette (biglietti e trasferte) e indirette (abbonamenti annuali con le piattaforme tv). Per tali ragioni – ha spiegato Carlo Claps, presidente Aidacon – chiediamo l’immediato ripristino del tradizionale pallone di colore bianco. Non è tollerabile che la massima serie calcistica italiana ignori le esigenze di inclusività e qualità visiva della sua utenza, causando un danno economico e morale agli abbonati. Se la nostra richiesta non verrà accolta, adiremo l’Autorità Giudiziaria per chiedere il risarcimento dei danni subiti dai nostri associati».
fonte ilmattino