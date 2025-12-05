Scudieri: “Fischi a Lucca fuori luogo. Vergara convince, Milinković-Savić decisivo. Conte ambizioso, impossibile dimenticare ciò che Spalletti ha dato a Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Ivan Scudieri:

Factory della Comunicazione

“Il pubblico è giudice insindacabile e può fischiare i giocatori, ma non deve farlo durante la partita. Semmai dopo. Lucca aveva segnato e sta attraversando un momento particolare. Quella parte di tifosi che hanno fischiato Lucca hanno dimostrato di avere scarsa empatia nei confronti del giocatore e della squadra in generale. Mi è piaciuto molto Vergara, così come a tante altre persone che hanno visto la partita. Sicuramente un cavallo buono si vedrà alla distanza, ma mi fa piacere che Conte abbia avuto l’approccio di chi voleva passare il turno. Anche Milinkovic-Savic mi ha impressionato per il rigore segnato e quello decisivo parato. Lobotka? Sono certo che Elmas sarà in qualche modo coinvolto, a meno che non si scali qualcuno dalla difesa. Spalletti? Bisogna rispettare la sua scelta, ma di certo non si può dimenticare quello che lui ha fatto con il Napoli”.