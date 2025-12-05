Quando Vanja fece tremare la traversa

Dalle mani di Meret, due scudetti e una Coppa Italia vinta con il Napoli, il portiere più vincente della storia azzurra, a quelle di Milinkovic-Savic che si scopre essere il settimo rigorista della lista di Conte. Dunque, scrive Il Mattino , non solo un para-rigori (sei neutralizzati negli ultimi dieci in campionato) ma anche uno capace di calciare una saetta da oltre 100 chilometri all’ora per battere Caprile, il collega del Cagliari. Il rigore perfetto.

Lui è il prototipo del portiere moderno: struttura fisica importante e bravo con i piedi. Le caratteristiche che hanno convinto Conte a ingaggiarlo.