Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti aspettando la Juve

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà domenica al Maradona la Juve di Spalletti, e per gli azzurri, decimati a centrocampo, è ora di tornare ad allenarsi, dopo il giorno di riposo. Il Corriere dello Sport scrive: “Ieri, insomma, è stato un giorno di riposo e libertà non esattamente esaltante. Ma tant’è. E oggi, tutti in campo al centro sportivo di Castel Volturno per cominciare la preparazione-lampo della sfida con la Juve di Spalletti. Mai una partita come le altre, certamente importante per classifica e ambizioni. Idea formazione? Dentro tutti gli uomini risparmiati con il Cagliari, ad eccezione di Lobo. Sette cambi, insomma, rispetto a mercoledì”.

