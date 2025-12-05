Napoli, la maledizione del centrocampo colpisce ancora, ecco chi è rimasto

Il centrocampo del Napoli si è pian piano praticamente svuotato dei titolari e non solo, con gli infortuni di De Bruyne, Anguissa, Gilmour e ora Lobotka. Il Corriere dello Sport scrive: “E se un anno fa andava di moda la maledizione della fascia sinistra, quest’anno sul Napoli s’è abbattuta quella del centrocampo: dal 25 ottobre, dalla partita con l’Inter alla vigilia di quella con la Juventus, sono caduti in fila come birilli prima De Bruyne, poi Gilmour, Anguissa e Lobotka. A Conte non restano che McTominay, Elmas e Vergara; ma l’unica mezzala pura è McT. Specie protetta, esemplare unico. Sopravvissuto anche al tremendo spavento vissuto lunedì in aereo con Rrahmani, Conte e Manna prima di arrivare a Linate, nel giorno del Gran Galà Aic: carrello bloccato e atterraggio d’emergenza, anzi no è un falso allarme. Bene, ma il panico in volo è stato notevole. Assurdo ma vero. Il Napoli, però, ha imparato a soffrire e reagire: è da agosto, dall’uscita di scena di Lukaku prima di cominciare, che sta lottando con ogni tipo di problema”.

