NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, la maledizione del centrocampo colpisce ancora, ecco chi è rimasto

By Emilia Verde
0

Il centrocampo del Napoli si è pian piano praticamente svuotato dei titolari e non solo, con gli infortuni di De Bruyne, Anguissa, Gilmour e ora Lobotka. Il Corriere dello Sport scrive: “E se un anno fa andava di moda la maledizione della fascia sinistra, quest’anno sul Napoli s’è abbattuta quella del centrocampo: dal 25 ottobre, dalla partita con l’Inter alla vigilia di quella con la Juventus, sono caduti in fila come birilli prima De Bruyne, poi Gilmour, Anguissa e Lobotka. A Conte non restano che McTominay, Elmas e Vergara; ma l’unica mezzala pura è McT. Specie protetta, esemplare unico. Sopravvissuto anche al tremendo spavento vissuto lunedì in aereo con Rrahmani, Conte e Manna prima di arrivare a Linate, nel giorno del Gran Galà Aic: carrello bloccato e atterraggio d’emergenza, anzi no è un falso allarme. Bene, ma il panico in volo è stato notevole. Assurdo ma vero. Il Napoli, però, ha imparato a soffrire e reagire: è da agosto, dall’uscita di scena di Lukaku prima di cominciare, che sta lottando con ogni tipo di problema”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Altafini a Gazzetta: “Napoli-Juve? Conte giocherà difesa e contropiede”

News

Il Mattino – “Napoli millenaria” è “Napule è”, domenica…

Calcio

Fuori ora il sesto episodio di “Parola ai Tifosi”, il podcast dedicato a voi tifosi…

News

Lobotka, quando torna? Ha saltato già cinque gare

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.