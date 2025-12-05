Napoli – Juventus: una rivalità scritta nel destino

Napoli–Juventus non è mai una partita normale. Ogni volta che le due squadre si incrociano, la sensazione è quella di trovarsi davanti a un evento che trascende il semplice calcio. Dentro questa sfida convivono decenni di storie, simboli, polemiche, personaggi e sentimenti opposti. Dalle icone come Sivori e Altafini, passando per Zoff, Higuaín, Maradona, Platini, fino agli allenatori e ai presidenti che ne hanno alimentato la leggenda: un vero atlante di emozioni lungo quasi un secolo.

Factory della Comunicazione

I numeri raccontano la grandezza del confronto: 158 match in Serie A dal 1929, 184 gare ufficiali, 192 contando anche le amichevoli. Nel mezzo, perfino la partita inaugurale del vecchio San Paolo, nel 1959, oggi Stadio Maradona. Eppure questa rivalità non smette di creare nuovi capitoli. Domenica arriverà un inedito assoluto: la prima sfida ufficiale tra Antonio Conte e Luciano Spalletti, due tecnici che insieme sommano 1.686 panchine ma che non si sono mai affrontati in una gara che contasse davvero.

Fonte: Corriere dello Sport