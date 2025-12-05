Napoli-Juventus, tutte le assenze delle due squadre

C’è grande attesa per il match di domenica sera tra il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Luciano Spalletti. Gli azzurri, dopo la vittoria di Roma, vogliono imporsi anche in questo scontro diretto, ma entrambe le squadre dovranno fare i conti con i numerosi infortuni subiti in questa settimana e non solo.

Il Napoli deve rinunciare a Meret, che, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già saltato 10 partite. Purtroppo, però, il più grande assente di questo avvio di stagione partenopeo resta Romelu Lukaku, che ha saltato 19 gare, insieme a Kevin De Bruyne, fermo da otto partite: i due belgi rappresentano le assenze più pesanti sia per il match sia per l’ultimo periodo azzurro.

Sul fronte Juventus, invece, Bremer è fuori da 14 partite e non ha ancora esordito in questa stagione Arek Milik, ex attaccante del Napoli.

Al di la degli infortuni, però, entrambe le squadre sono chiamate a portare a casa il risultato: la Juventus per tornare in corsa per lo scudetto, il Napoli per riprendersi la vetta.

Fonte CDS