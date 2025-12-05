Napoli-Juventus probabili formazioni: la scelta su Lang e David

Cresce sempre di più l’attesa per la sfida numero 159 della storia della Serie A tra Napoli e Juventus.

Su di un totale di 91 partite casalinghe, il Napoli ha infatti incassato 25 sconfitte, pareggiato 29 volte e vinto in 37 occasioni, di cui le ultime 6 consecutivamente a partire dalla stagione 2019/20, un 2-1 firmato dalle reti di Zielinski e Insigne, fino al precedente dello scorso gennaio, anch’esso terminato sul 2-1 per gli azzurri ma deciso dai gol di Anguissa e Lukaku.

Ennesima grana infortuni per Antonio Conte, che dovrà rinunciare a Lobotka a causa di un risentimento muscolare. Per il resto confermatissimo il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite.

Mini emergenza difensiva e offensiva invece per Luciano Spalletti, costretto di fatto a rinunciare per infortunio a tre pedine fondamentali come Gatti, Bremer e Vlahovic. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-3) Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno Rrahmani; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang, Højlund. Allenatore: Conte.

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

