NewsCalcioIn Evidenza

Napoli-Juventus probabili formazioni: la scelta su Lang e David

By Emanuele Arinelli
0

Cresce sempre di più l’attesa per la sfida numero 159 della storia della Serie A tra Napoli e Juventus.

Factory della Comunicazione

Su di un totale di 91 partite casalinghe, il Napoli ha infatti incassato 25 sconfitte, pareggiato 29 volte e vinto in 37 occasioni, di cui le ultime 6 consecutivamente a partire dalla stagione 2019/20, un 2-1 firmato dalle reti di Zielinski e Insigne, fino al precedente dello scorso gennaio, anch’esso terminato sul 2-1 per gli azzurri ma deciso dai gol di Anguissa e Lukaku.

 

Ennesima grana infortuni per Antonio Conte, che dovrà rinunciare a Lobotka a causa di un risentimento muscolare. Per il resto confermatissimo il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite.

Mini emergenza difensiva e offensiva invece per Luciano Spalletti, costretto di fatto a rinunciare per infortunio a tre pedine fondamentali come Gatti, Bremer e Vlahovic. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-3) Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno Rrahmani; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang, Højlund. Allenatore: Conte.

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

 

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A: Lega calcio diffidata per l’utilizzo del pallone arancione, ecco…

News

“Spalletti non ci ha dato riferimenti e le scelte le farà dopo la…

News

“Vincere in Europa sarebbe importante per la società”

News

Moggi: “Prima c’era competizione tra Napoli e Juventus, adesso non c’è”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.