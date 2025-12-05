Napoli-Juve, con Lobotka out, sarà Elmas il jolly a centrocampo

Il centrocampo del Napoli ha perso un altro pezzo, anche Lobotka infatti, si è aggiunto alla lista degli assenti per infortunio. Il Corriere dello Sport scrive: “Una pioggia di guai e una tempesta di jella che però non ha fermato la marcia della squadra, di nuovo prima insieme con il Milan dopo la vittoria con la Roma e dopo aver superato una specie di crisi esistenziale. E ora sotto con la Juve e il Benfica senza Lobotka, strepitoso all’Olimpico, cervello e martello, una voragine più che un’assenza per l’ordine e il lavoro in fase di non possesso. Al gruppo toccherà un nuovo esame di resilienza, forse il peggiore della stagione. O forse no. Mai così ridotti il reparto e la rosa, e una candidatura forte per sostituire Lobo: Elif Elmas, il jolly della squadra, l’uomo ingaggiato per fare l’esterno a sinistra ma anche per adattarsi da mezzala in caso di necessità. Puntualmente arrivata”.

