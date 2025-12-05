Napoli, centrocampo in emergenza, tocca a Vergara

Il Napoli ha un grosso problema a centrocampo, praticamente tutti o quasi sono out per infortunio, è ora quindi di correre ai ripari, con Elmas e Vergara. Il Corriere dello Sport scrive: “Elmas ha già interpretato il ruolo non più tardi di mercoledì, in Coppa contro il Cagliari, al fianco di Vergara. E proprio lui, il napoletano del vivaio che ha giocato per la prima volta dall’inizio arricchendo la sua ottima prestazione con l’assist meraviglioso per il gol di Lucca, tornerà certamente utile nelle rotazioni e sul vassoio delle soluzioni in questo momento di estrema difficoltà a centrocampo. Tempismo perfetto per lanciarlo e inserirlo”.

Factory della Comunicazione