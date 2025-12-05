Napoli, avanti tutta per Mainoo: apertura del giocatore, ora tocca allo United decidere

L’interesse del Napoli per Kobbie Mainoo si fa sempre più concreto. Il centrocampista dello United, utilizzato pochissimo finora (solo 171 minuti), è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione da Manna per rinforzare il centrocampo già a gennaio. Fabrizio Romano spiega che il giocatore avrebbe dato disponibilità al trasferimento in azzurro, mentre il club partenopeo tiene vive anche altre tre opzioni per il ruolo. La decisione finale spetta ora al Manchester United, chiamato a valutare il futuro del suo giovane talento.