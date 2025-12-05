Old Trafford MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 02: Kobbie Mainoo of Man. United runs in the field during the Premier League 2024/25 Matchweek 24 match between Manchester United, ManU FC and Crystal Palace FC at Old Trafford on February 02, 2025 in Manchester, England. Richard Callis / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xRichardxCallisx/xSPPx spp-en-RiCa-RC5_Manchester_Crystal_02Feb2025_EN080
NewsCalcioMercato

Napoli, avanti tutta per Mainoo: apertura del giocatore, ora tocca allo United decidere

By Emanuela Menna
0

L’interesse del Napoli per Kobbie Mainoo si fa sempre più concreto. Il centrocampista dello United, utilizzato pochissimo finora (solo 171 minuti), è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione da Manna per rinforzare il centrocampo già a gennaio. Fabrizio Romano spiega che il giocatore avrebbe dato disponibilità al trasferimento in azzurro, mentre il club partenopeo tiene vive anche altre tre opzioni per il ruolo. La decisione finale spetta ora al Manchester United, chiamato a valutare il futuro del suo giovane talento.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Marangio: “Juve a Napoli in giornata per evitare pressioni. Spalletti accolto con…

News

Damiani: “Milinković-Savić straordinario, McTominay un colpo enorme. Napoli con due…

News

Scudieri: “Fischi a Lucca fuori luogo. Vergara convince, Milinković-Savić decisivo.…

News

Spalletti e Napoli, un legame unico: dalla Panda rubata alla cittadinanza onoraria

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.