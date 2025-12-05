Mondiali 2026, sorteggiati tutti i gironi: il possibile gruppo dell’Italia

Adnkronos News

(Adnkronos) – Sono stati sorteggiati oggi, venerdì 5 dicembre, a Washington i 12 gironi dei Mondiali 2026. Al termine di una lunga cerimonia, durata oltre 2 ore, le 42 squadre già certe della partecipazione al torneo e le altre ancora impegnate nei playoff hanno conosciuto il loro percorso nella manifestazione che dall’11 giugno al 19 luglio si svolgerà tra Messico, Canada e Stati Uniti. Anche l’Italia, impegnata negli spareggi a marzo, ha dunque scoperto quale potrà essere il suo percorso. Ecco tutti i gironi dei Mondiali 2026. 

Ecco tutti i gironi dei Mondiali 2026: 

Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda) 

Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia) 

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti 

Gruppo D: Usa, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo) 

Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao 

Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania) 

Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda 

Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde 

Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq) 

Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania 

Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo) 

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana 

