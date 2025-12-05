Mondiali 2026, i sorteggi: le possibili avversarie dell’Italia in caso di qualificazione

Di seguito il possibile girone dell’ltalia in vista della Coppa del Mondo 2026 che si disputerà in Messico, Stati Uniti e Canada tra l’11 giugno e il 19 luglio. Gli azzurri, come riporta Tuttomercatoweb, nel sorteggio erano rappresentati di un X insieme a Irlanda del Nord, Galles e Bosnia-Erzegovina. Chi tra queste quattro squadre avrà la meglio nel sorteggio che andrà in scena tra il 26 e il 31 marzo 2026, affronterà la prossima estate Canada, Svizzera e Qatar nel gruppo B.

Per la semifinale play-off che si disputerà il prossimo 26 marzo contro l’Irlanda del

Nord, la FIGC ha scelto Bergamo come città che ospiterà la partita. “Sei mesi dopo la goleada (5-0) con l’Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da Ct di Gennaro Gattuso, lo Stadio di Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri opposti all’Irlanda del Nord.

Di seguito i gruppi completi:

GRUPPO A – Messico, Corea del Sud, Sud Africa più una tra Danimarca, Macedonia del

Nord, Repubblica Ceca e Irlanda.

GRUPPO B – Canada, Svizzera, Qatar più una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina.

GRUPPPO C– Brasile, Marocco, Scozia, Haiti.

GRUPPO D – Stati Uniti, Australia, Paraguay più una tra Turchia, Romania, Slovacchia e

Kosovo.

GRUPPO E – Germania, Ecuador, Costa D’Avorio, Curacao.

GRUPPO F – Paesi Bassi, Giappone, Tunisia più una tra Ucraina, Svezia, Polonia e

Albania.

GRUPPO G – Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda.

GRUPPO H – Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

GRUPPO I – Francia, Senegal, Norvegia più una tra Bolivia, Suriname e Iraq.

GRUPPO J – Argentina, Austria, Algeria, Giordania,

GRUPPO K – Portogallo, Colombia, Uzbekistan più una tra Nuova Caledonia, Giamaica e

Repubblica Democratica del Congo.

GRUPPO L – Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.