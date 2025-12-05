NewsCalcioIn Evidenza

Moggi: “Prima c’era competizione tra Napoli e Juventus, adesso non c’è”

By Emanuele Arinelli
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano Moggi, dirigente sportivo.

 

“Spalletti è competitivo, ma la Juventus non è competitiva per vincere. Questa è una società che è in rifacimento per cui ha dirigenti nuovi e non ha in questo momento la forza per competere per lo scudetto.

Prima c’era competizione tra Napoli e Juventus, adesso non c’è. E’ chiaro che la Juve venderà cara la pelle, ma la differenza tra le due squadre è netta.

Il Milan ha perso la prima gara di campionato come fece il Napoli, poi non contento è stata eliminata dalla Lazio come fu eliminato il Napoli e poi il Napoli vinse lo scudetto quindi la strada è quella giusta! Poi se ci riuscirà o meno non lo so, ma l’allenatore è un gestore, la difesa è tra le migliori, l’attacco è un punto interrogativo, ma c’è Leao per cui ha possibilità notevoli per arrivare fino alla fine. E poi c’è il mercato di gennaio per rinforzare la rosa.

Elmas o Vergara?

Elmas non è mai da 10, ma sempre da 6,5 o 7. Lui ha carattere, ma non conosco però cosa accade in allenamento per cui Conte certamente farà la scelta giusta”.

