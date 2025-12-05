“Milinkovic? Cercato e voluto. Napoli-Juve? Dico che…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Matteo Gianello, ex portiere, fra le tante, di Napoli e Verona. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Cosa si ricorda di quella prima, storica vittoria in casa all’esordio in Serie A contro la Juventus nel 2007?

“Ricordo che quella vittoria fu la ciliegina su una giornata importantissima. Il Napoli era ancora in costruzione, non avevamo ben chiaro quale potesse essere il futuro, però quella gara fu davvero speciale.”

Domenica sera ci sarà un Napoli–Juve totalmente diverso, ma il fascino resta?

“Assolutamente. Sarà una partita diversa, ma il fascino di Napoli–Juve resta sempre.”

Cosa ne pensa di Vanja Milinković-Savić?

“Sicuramente è un portiere di grandissima personalità. Lo ha dimostrato anche in Coppa, tirando un rigore come se lo facesse tutte le domeniche. Parliamo di un portiere giovane, con grande tecnica, grande potenza e adesso che Meret è fermo per infortunio sta trovando continuità. È stato cercato, voluto e rappresenta un investimento importante: Napoli e Conte hanno valutato bene l’acquisto.”

Indipendentemente dall’infortunio di Meret, Milinković-Savić ha già conquistato la titolarità?

“Milinkovic-Savić aveva conquistato la titolarità prima dell’infortunio di Meret che, come ha riferito il suo procuratore, a giugno farà delle valutazioni. L’alternanza iniziale tra Coppa, campionato e varie situazioni lasciava intuire che l’orientamento fosse verso di lui. Non dimentico quello che ha fatto Meret, sono convinto che, quando rientrerà completamente, troverà comunque spazio. Ha dimostrato negli anni di meritare la maglia del Napoli. Poi, come si è letto, a giugno faranno le valutazioni.”

Un suo pronostico per Napoli–Juventus?

“Sarà una partita da tripla. Il fattore Maradona è sempre importante. Il Napoli è in salute, anche la vittoria in Coppa Italia lo dimostra. In queste gare non senti la fatica. Io vedo leggermente favorito il Napoli, per il pubblico e per la voglia di restare agganciato alle prime.”