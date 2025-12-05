Marangio: “Juve a Napoli in giornata per evitare pressioni. Spalletti accolto con fiducia, ma le assenze restano un tema pesante”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Radio Bianconera Vincenzo Marangio:

“La Juventus verrà a Napoli direttamente domenica, senza pernottare nel classico hotel di corso Vittorio Emanuele. Una scelta per fare meglio la rifinitura sabato e ridurre gli spostamenti in vista del tour de force. È giusto anche pensare che ci sarà un’atmosfera carica, e forse evitare qualche “disturbo” sotto l’hotel nella notte ci può stare. Spalletti sa che avrà un’accoglienza particolare, ma penso che i napoletani si siano abituati a condividere la stima per personaggi legati alla Juventus come Conte. La Juventus anche lo scorso anno ha evitato di pernottare prima di certe partite. Spalletti è stato accolto bene: la società voleva un allenatore risolto e affidabile. Anche i tifosi si fidano molto di lui e della sua esperienza. L’assenza di Lobotka è sicuramente una buona notizia per Spalletti, che di certo non ride perché le assenze di Gatti e Vlahovic sono ancora pesanti”.