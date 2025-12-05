NewsCalcioRadio e Tv

Marangio: “Juve a Napoli in giornata per evitare pressioni. Spalletti accolto con fiducia, ma le assenze restano un tema pesante”

By Emanuela Menna
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Radio Bianconera Vincenzo Marangio:

Factory della Comunicazione

“La Juventus verrà a Napoli direttamente domenica, senza pernottare nel classico hotel di corso Vittorio Emanuele. Una scelta per fare meglio la rifinitura sabato e ridurre gli spostamenti in vista del tour de force. È giusto anche pensare che ci sarà un’atmosfera carica, e forse evitare qualche “disturbo” sotto l’hotel nella notte ci può stare. Spalletti sa che avrà un’accoglienza particolare, ma penso che i napoletani si siano abituati a condividere la stima per personaggi legati alla Juventus come Conte. La Juventus anche lo scorso anno ha evitato di pernottare prima di certe partite. Spalletti è stato accolto bene: la società voleva un allenatore risolto e affidabile. Anche i tifosi si fidano molto di lui e della sua esperienza. L’assenza di Lobotka è sicuramente una buona notizia per Spalletti, che di certo non ride perché le assenze di Gatti e Vlahovic sono ancora pesanti”.

Potrebbe piacerti anche
News

Damiani: “Milinković-Savić straordinario, McTominay un colpo enorme. Napoli con due…

News

Scudieri: “Fischi a Lucca fuori luogo. Vergara convince, Milinković-Savić decisivo.…

News

Spalletti e Napoli, un legame unico: dalla Panda rubata alla cittadinanza onoraria

News

Damiani: “Napoli leggermente avanti, ma il big match resta imprevedibile. Lobotka non…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.